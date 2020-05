Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, l'Inter ha fissato una deadline per la trattativa con il Barcellona per la cessione di Lautaro Martinez. Se l'affare non si concluderà entro la fine di giugno, solo il pagamento, per intero, della clausola rescissoria (valida a luglio) potrà essere sfruttato dai catalani per acquistarlo.