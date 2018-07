L'Inter segue con interesse Nicolò Barella e l'edizione odierna di TuttoSport spiega come potrebbe svilupparsi l'operazione tra Inter e Cagliari.



“Il mercato però è anche un gioco a incastri e, qualora dovesse arrivare l’offerta buona per uno tra Gagliardini e Vecino, l’Inter potrebbe andare su un altro rinforzo a centrocampo considerato che Joao Mario non rientra comunque nei piani della società. In tal senso tutti gli indizi portano a Nicolò Barella per cui da inizio anno Ausilio si è più volte informato con Alessandro Beltrami, procuratore pure di Radja Nainggolan. L’Inter potrebbe giocarsi un paio di jolly con il Cagliari (Emmers e Pinamonti) e avrebbe la possibilità di fare un’operazione alla Politano”.