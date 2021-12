Trascorre una serata tranquilla, con qualche intervento di normale amministrazione.Perfetto, probabilmente più del solito, anche perché Joao Pedro non lo impensierisce praticamente mai e lui va a divertirsi anche un po’ più avanti. Inusuale per il centralone nerazzurro, che trova una bella conclusione da fuori area e l’assist perfetto per Dumfries, che però non ne approfitta.Non sbaglia niente, facilitato dal fatto che le punte di Mazzarri restano quasi sempre isolate dal resto della squadra, offrendo punti di riferimento che lo favoriscono nelle letture.Di sciabola e fioretto. Sa quando essere concreto e quando uscire dal traffico con un tocco di fino.Un treno che asfalta chiunque cerchi di opporsi alla sua corsa. Per tutto il match ne fa le spese soprattutto Dalbert, che non lo prende mai. Si infila in corsa tra le maglie sarde e prova anche il diagonale, ma Cragno gli dice di no.(Dal 27’ s.t.: Entra a giochi fatti, si limita a giocate semplici. Svirgola una conclusione potenzialmente pericolosa.A San Siro avrebbero potuto giocare a riflettori spenti, perché di luce ne ha messa abbastanza lui con le sue giocate. I due assist sono il trionfo della geometria applicata al calcio. Sette assist in campionato, il migliore in A.Smista che è un piacere. Comanda la manovra con piglio e arroganza. Decide come e a chi consegnare il pallone, perché è e si sente il padrone delle chiavi. Custode del centrocampo.(Dal 27’ s.t.Troppo facile, per un come lui, entrare a risultato acquisito).: Premiato come miglior calciatore del mese prima dell’inizio della partita, conferma il gran momento di forma con un assist e un gol all’incrocio. Qualità e quantità, sottratta al Milan e aggiunta all’Inter. Gratis.(Dal 30’ s.t.Si lamenta un po’ troppo per qualche giocata imprecisa dei compagni, ma è la dimostrazione della sua totale abnegazione. Bellanova riesce a limitarne le sgasate, ma il croato sa rendersi utile in tanti modi.(Dal 38’ s.t.Imbucate meravigliose, assist e un gol che merita gli applausi di San Siro. Reclama spazio e Inzaghi lo accontenta, finalmente risponde con una prestazione all’altezza delle sue qualità.Un gol di testa, in anticipo su Joao Pedro e l’altro con una giocata da fuoriclasse, quando stoppa di spalla il lancio di Barella e supera Cragno con una carezza delicatissima al pallone. Peccato per il rigore sbagliato.(Dal 27’ s.t.L’Inter gioca e si diverte. Mette all’angolo il Cagliari e manda i suoi al primo posto in classifica.Incolpevole sui 4 gol nerazzurri. Ne salva almeno altrettanti, con parate fantastiche in serie: l’uscita bassa su Sanchez, il volo plastico su Barella, l’intervento sul diagonale di Dumfries e, ovviamente, il rigore parato a Lautaro.La dormita sul gol di Sanchez è soprattutto sua. Va bene l’esperienza… ma la mobilità?(Dal 25’ s.t..)In balia delle onde, non può che annegare.Dumfries va via da tutte le parti e spesso travolge anche lui. Non trova mai la giusta posizione per chiudere gli spazi e aiutare Dalbert.(Dal 37’ s.t.: Il migliore in campo per il Cagliari, limita Perisic e si propone con buona gamba.Inizia subito con un brutto fallo su Brozovic, che meriterebbe il giallo. Graziato dall’arbitro, commette qualche altro fallo ingenuo. Lì in mezzo non ne prende una.(Dal 14’ s.t.Mazzarri lo manda in campo per contenere le avanzate di Dumfries, ma senza grandi risultati).La qualità non gli manca, ma quanta pigrizia… Abbocca alla finta di Calhanoglu, gli consente l’interno del campo e non riesce più a contrastarlo quando il turco va al tiro per il gol del 3-0.Calhanoglu lo porta a spasso per tutta la partita).(Dal 37’ s.t.Sulla corsia di sinistra, Dumfries gli fa vedere i mostri. Chiude addirittura da mezzala, dove continua a fare disastri.Annullato dalla difesa nerazzurra, dal 1’ al 90’Non vede palla e non lega i reparti. Uno con la sua tecnica, dovrebbe aiutare di più la squadra in palleggio.(Dal 25’ s.t.Il suo Cagliari non propone niente di bello e torna a casa con 4 gol nel sacco.