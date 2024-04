è il posticipo domenicale della 32esima giornata di Serie A con calcio d'inizio alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Non un match-point scudetto ma quasi per i nerazzurri diche possono assicurarsi la possibilità di vincere il campionato nel derby contro il Milan in programma per lunedì 22 aprile. Non un match-point salvezza, ma quasi invece per i sardi allenati da Claudio Ranieri che conquistando punti a Milano amplierebbero il gap sulle rivali nella corsa per non retrocedere.Tutti recuperati fra le fila dei nerazzurri che però non avranno a disposizione né Benjamin, né Lautaro, entrambi squalificati. Assenze importanti anche per i rossoblù che oltre agli infortunati Mancosu, Pavoletti e Petagna, non avranno anchesqualificati. Diffidati Mkhitaryan per l'Inter, Pavoletti, Luvumbo e Dossena per il Cagliari, arbitra l'incontro il signor Fourneau di Roma 1.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Inter-Cagliari è in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

(3-5-2): Sommer; Bisseckm Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Sanchez.(3-4-2-1): Scuffet; Hatzidiakos, Mina, Obert; Di Pardo, Makoumbou, Sulemana, Augello; Jankto, Luvumbo; Shomurodov.