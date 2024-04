questa sera si giocherà a San Siro il posticipo domenicale contro il, ma il pareggio del Milan a Sassuolo e l'inevitabile match scudetto che i nerazzurri si giocheranno nella prossima giornata proprio nel derby contro i rossoneri sta portando grandissimo eufemismo all'interno della tifoseria nerazzurra.La gara col Milan sarà infatti ufficialmente in trasferta e questa è l'ultima gara casalinga prima del match point scudetto e per questo motivo una folla in delirio ha accompagnato la squadra all'arrivo a San Siro in vista della gara di questa sera.

#Inter, folla di tifosi in delirio a San Siro all'arrivo del pullman nerazzurro. pic.twitter.com/fS9waMlRpU — calciomercato.com (@cmdotcom) April 14, 2024