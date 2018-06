Il ds Ausilio continua a lavorare intensamente sul mercato. Secondo Sportitalia, Inter e Cagliari sono infatti vicine all'acquisto, in sinergia, di Nico Gonzalez, attaccante classe 1998 di proprietà dell'Argentinos Juniors. Il ragazzo ha scelto i nerazzurri per il futuro e gradisce il prestito momentaneo al Cagliari di Maran. La prossima settimana ci sarà un incontro tra le parti per chiudere l'operazione, il cui costo si aggira intorno ai dieci milioni.