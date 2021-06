Qualche giorno fasi sono trovate allo stesso tavolo in un noto ristorante di via Filzi a Milano. L’argomento centrale è stato sicuramente, ma i due club hanno affrontato anche altre questioni di mercato.hanno potuto confrontarsi, anche se ogni questione sembra ancora lontana dalla risoluzione.- Per quanto riguarda il Ninja, la posizione del Cagliari è molto semplice: il problema è vostro e del calciatore e noi non abbiamo alcuna intenzione di risolverlo. Se ce lo date alle nostre condizioni, bene, altrimenti potete anche riprenderlo.. Nei prossimi giorni Ausilio dovrà riaffrontare la questione con l’agente del calciatore.- Esattamente come l’Inter, anche il Cagliari ha necessità di fare cassa ed è disposta a cedere qualche pezzo pregiato., ma a somme decisamente alte e nerazzurri non hanno neanche approfondito l’argomento. Entrambi i calciatori piacciono, ma attualmente in viale della Liberazione non ci sono le possibilità economiche per affrontare tale spesa.- Tra le fila della Primavera di Madonna, ci sono due calciatori sui quali il Cagliari ha messo gli occhi da tempo:. L’attaccante uruguaiano era stato ad un passo dai sardi proprio prima di arrivare all’Inter e adesso i rossoblù sono pronti a riprovarci, mettendo sul tavoloL’agente del calciatore è arrivato a Milano ieri e domani potrebbe incontrare i dirigenti nerazzurri in viale della Liberazione per definire il futuro del suo assistito. Per quanto riguarda Casadei, invece, l’Inter è meno possibilista: il 2003 è un gioiellino sul quale i nerazzurri puntano tantissimo. Per portarlo via da Milano servirebbe la più classica delle proposte indecenti, anche perché il ragazzo ha da poco prolungato il suo contratto con l’Inter.