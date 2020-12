Radja Nainggolan può tornare al Cagliari, com'era nei suoi desideri. Il sì è arrivato questo pomeriggio da Zhang, che ha quindi smorzato la posizione perentoria di inizio stagione, quando invece aveva respinto con forza la corte del Cagliari, che verteva esattamente sulle stesse condizioni. Prestito secco, poi a fine stagione se ne riparlerà. Questa la formula dell'accordo tra i due club, mentre a breve i nerazzurri affronteranno l'argomento con l'agente del calciatore per limare gli ultimi dettagli.



LA PRIMA CESSIONE - Tanto tuonò che piovve, è il caso di dire. Quella cagliaritana era la piazza in cui Nainggolan avrebbe preferito rimanere al termine della passata stagione, ma i due club erano troppo distanti tra domanda e offerta. Al “Ninja” toccò tornare in nerazzurro, ma in questi mesi è sempre parsa molto chiara a tutti la sua volontà di tornare dove si è sempre sentito a casa. Questa la prima notizia che esce dal vertice di questo pomeriggio tra Conte e la società, il tecnico salentino voleva uno snellimento della rosa e il primo ad uscire, molto probabilmente, sarà proprio Nainggolan. Destinazione Cagliari.