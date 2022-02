Felipe Caicedo è vicino al rientro, l’attaccante arrivato in prestito dal Genoa pare ormai aver risolto l’affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori sia contro il Milan che in Coppa Italia contro la Roma. Il calciatore oggi si è allenato ad Appiano Gentile, per lui una parte personalizzata e l’altra in gruppo, segno che ormai il pieno recupero è a un passo.



ULTIMO PROVINO - Inzaghi pensa di portare Caicedo in trasferta a Napoli, ma si riserva di decidere dopo l’allenamento di domani. Di sicuro non si rischierà alcuna beffa per anticipare un rientro che in questo momento non rappresenta un’urgenza. Quelli che sicuramente non partiranno per Napoli, invece, sono Bastoni, Gosens e Correa, ma tutti e tre non sono lontani dal recupero.