È importante fare attenzione a tutte le misure di prevenzione he aiutano a combattere il Coronavirus e a tal proposito anche in Pinetina si sono organizzti per farsi trovare pronti. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



“Consigli ai giocatori, mail ai dipendenti, stop agli allenamenti delle giovanili e massima attenzione a ogni aspetto sanitario. L’Inter a tempo di record ha mostrato di avere una macchina organizzativa pronta a contrastare l’emergenza Coronavirus. Il club nerazzurro non ha lasciato niente al caso. Né alla Pinetina né nella sede di viale della Liberazione, che rimarranno entrambe aperte. Ieri ad Appiano la squadra si è allenata regolarmente, sotto lo sguardo dell’ad Marotta e del ds Ausilio. I calciatori, preoccupati per questa situazione, sono stati riuniti e sono stati forniti loro gli stessi consigli e le stesse raccomandazioni che il Ministero della Salute dà a tutti i cittadini. Tra i principali quelli di lavarsi e disinfettarsi sempre le mani (i dispenser alla Pinetina sono aumentati), di evitare i luoghi affollati, di informarsi sulle zone da dove arrivano eventuali collaboratori domestici (baby sitter, autista, domestica ecc) e di stare il più possibile a casa evitando cene fuori o altre uscite. Ad Handanovic e compagni è stato inoltre raccomandato (ma questa è già un’abitudine consolidata) di contattare lo staff medico a qualsiasi ora in caso di problemi di salute”.