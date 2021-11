, questo si dice del turco, per via di quella tendenza a sparire un po’ dal campo nei match di una certa importanza. E il timore dei tanti nerazzurri era che il fenomeno potesse ripetersi di fronte ai suoi vecchi tifosi, pronti a ricoprirlo di fischi perché reo di alto tradimento. Il binomio sembrava non lasciare scampo: poca personalità e stadio avverso potevano effettivamente apparire come un peso eccessivo per le spalle di Calhanoglu, che invece ha sorpreso tutti.Bravo anche Inzaghi a dargli fiducia, prendendosi un considerevole rischio, visto che prima del match eran, probabilmente con una sostituzione, e a quel punto sarebbero stati dolori per l’autostima del calciatore. Ma è qui che Calhanoglu ci ha messo tanto di suo affinché le cose andassero diversamente.Il turco ha iniziato il riscaldamento con lo sguardo rivolto esclusivamente alla palla, nessuna occhiata verso il tabellone, che proiettava le sue immagini come a voler stuzzicare un pubblico che già di suo non aspettava altro. E al pronti via, sotto un’incessante pioggia di fischi, le sue gambe non solo non hanno tremato, ma hanno addirittura iniziato a giare benissimo.E con quell’arroganza li ha prima sfidati con lo sguardo, per poi provocarli con l’esultanza prolungata. Insomma, una cosa che ti aspetti da Ibra (fece altrettanto sotto la Nord, dopo un rigore segnato a Julio Cesar), non da Calha.Al turco serviva proprio una prestazione così per ripartire da zero,Hakan può ripartire dal derby per riscrivere una nuova storia, per darsi una nuova credibilità. Come dite? Ha poca personalità? Provate voi a presentarvi da ex (andato via a scadenza) sotto la sud per calciare un rigore, poi ne riparleremo…