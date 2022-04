Per 30 minuti lo Spezia ha incartato l'Inter. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri abbiano trovato qualche difficoltà iniziale contro l'organizzazione dei liguri.



“L’Inter segna al primo tiro in porta che cade però al 31’. Per mezz’ora ha faticato a togliersi di dosso il solito Spezia ben organizzato e applicato. Il 4-2-3-1 di Thiago Motta, in fase passiva, si trasforma in un 4-4-2 compatto e aggressivo, con Kovalenko che bracca l’impostazione di Brozovic. L’Inter gira palla per aprirsi spazi, ma in avvio non pareggia l’ardore dei liguri. Al 5’ Handanovic deve già chiudere in uscita una puntata pericolosa di Gyasi e passa tre minuti di panico attorno al 26’ quando lo Spezia, in pressione, fa volare il pallone da una parte all’altra dell’area. L’Inter fatica a raggiungere le punte. I tre tiri dalla distanza di Calhanoglu sono la ricerca di un piano B. Ma al 31’ arriva il gol, bello quanto atipico: un triangolone dai lati lunghi una decina di metri. Brozovic pesca D’Ambrosio dalla trequarti e corre in area a raccogliere la sponda di testa: la volée che scaraventa la palla sotto la traversa non è da tutti”.