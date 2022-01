L'Inter non avrebbe potuto schierare Hakan Calhanoglu, squalificato, per la partita contro il Bologna, non andata in scena per obblighi imposti dall'Asl emiliana. Cosa accade in questo caso? Il centrocampista turco può ritenere scontato il suo turno di squalifica? Intanto bisognerà attendere che si pronunci il giudice sportivo, se quest'ultimo dichiarerà il 3-0 in favore dei nerazzurri, la partita sarà da ritenersi giocata e Calhanoglu sarebbe libero di giocare contro la Lazio. Se poi, in seguito ad eventuali ricorsi, Bologna-Inter dovesse giocarsi in nuova data, scatterà un nuovo turno di squalifica per l'ex Milan.