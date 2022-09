Alla vigilia dell’esordio in Champions contro il Bayern, il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla consueta conferenza stampa da Appiano Gentile.“Dobbiamo ripartire subito, non abbiamo tempo per pensare. Abbiamo analizzato i nostri errori e siamo pronti per domani, la Champions è di un altro livello e dobbiamo essere subito pronti”“L’anno scorso abbiamo fatto bene anche contro Real e Liverpool, mantenendo la partita nelle nostre mani. Poi abbiamo perso per nostri piccoli errori, questo spiega che dobbiamo essere più concentrati in campo. Si gioca in undici e la partita dura sempre 90 minuti. Il girone è difficile, ma la Champions è così ed è bello giocare contro queste squadre anche per misurare il livello”.“È passato il derby, non voglio parlarne sempre perché da fastidio. È doloroso ma è passato”.“Ci ho giocato tante volte contro, sono forti, dinamici, veloci. Non possiamo perdere palla perché sono troppo veloci in contropiede”.“Meglio partire subito forte e pensare già alla prossima partita di Champions”.Cosa vi portate dall’anno scorso?“Dobbiamo essere tranquilli e guardare step by step. Il gruppo è difficile, lo era anche l’anno scorso, ma siamo andati avanti. Vogliamo migliorare”.Voi centrocampisti potete fare di più per aiutare la difesa?“Non ci sono solo problemi ma anche cose positive. Piccoli dettagli fanno sempre la differenza, abbiamo sbagliato tutti insieme e si può migliorare tutti insieme. Quando siamo uniti non può succedere niente”.