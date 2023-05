Hakan Calhanoglu, centrocampista turco dell’Inter, ha analizzato così a Mediaset la vittoria nel derby contro il Milan e l’arrivo alla finale di Champions League.



EMOZIONI E CAMMINO – “Due mesi fa dicevo che era un sogno. Oggi siamo in finale ad Istanbul, a casa mia. Complimenti anche al Milan che ha fatto una bella partita, difficile. Dopo tanti anni, valeva tanto vincere, sono davvero felice, è stata una grande partita”.



SUL TRASFERIMENTO ALL’INTER DAL MILAN – “I derby sono pesanti, per me ancora di più, per tutto quello che è successo l’anno scorso. Ma è il passato e rimane tale. Non si può alimentare sempre il fuoco, voglio bene ai miei ex compagni, a Maldini ed a Massara. Oggi siamo rilassati perché abbiamo vinto questo derby, poi domani vedremo chi sarà la nostra rivale”.