Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool, il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla consueta conferenza stampa di Appiano Gentile.“Abbiamo giocato bene in casa e anche fuori contro il Real, ma abbiamo sprecato molte occasioni. Domani arriveranno meno occasioni e dovremo sfruttarle. Dobbiamo dimostrare fino alla fine perché sarà una partita molto intensa”.“Il mio cuore e la mia mentalità sono il mio segreto. Sono arrivato in una squadra con grande mentalità, mi hanno dato una grande mano e sono i campioni d’Italia. Adesso gioco in un ruolo che mi fa toccare di più la palla, il resto spetta a me”.“È cambiato il gioco del mister, in questo gruppo sono migliorato anche grazie a mister e staff, che mi aiutano sempre. Sento il loro aiuto e faccio in campo quello che devo fare”.“Io ho tanti amici lì, ma non credo che domani tiferanno per noi. Ma questo non mi interessa perché io guardo solo al mio lavoro e noi guardiamo solo in casa nostra. Dobbiamo prepararci bene per la partita di domani”.“In sei mesi ho già vinto un trofeo che mi mancava. Poi voglio vincere anche la Coppa Italia. La Champions è sempre un sogno, dobbiamo stare uniti e vedere domani cosa succede. Se facciamo il nostro gioco faremo qualcosa di buono”.“Spero di vincere perché vogliamo andare avanti. Per noi calciatori sono molto importanti queste partite”.“Sappiamo quanto sono dinamici lì in mezzo, ma andiamo in campo con personalità. Sono pronto perché confrontarsi con una squadra forte significa anche misurarsi”.