Inter, Calhanoglu lancia il coro: 'Chi non salta rossonero è'

35 minuti fa

Grande festa in Piazza Duomo per lo Scudetto dell'Inter, con i giocatori che stanno via via salutando i tifosi in piazza. È il turno di Hakan Calhanoglu, accolto dal boato dei tifosi nerazzurri. Il turco, acclamato dai tifosi, lancia i cori: "I campioni dell'Italia siamo noi" e "Chi non salta rossonero è".