Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della finale di Champions League contro il Manchester City: "Noi continueremo a fare quanto fatto finora, giocheremo la nostra partita come sempre. Sappiamo tutti che il Manchester City è forte ma non vediamo l'ora di scendere in campo. Vogliamo scrivere la storia, da 13 anni l'Inter non va in finale e domani avremo una grande opportunità. L'anno scorso abbiamo fatto bene in Champions ma abbiamo perso contro avversari forti. Siamo migliorati nel gioco ma anche mentalmente, abbiamo disputato tante finali. Domani sarà complicata, ma daremo tutto per vincere. Siamo preparati anche a soffrire, loro giocano bene. Noi metteremo in campo il nostro cuore, lasciando tutto quello che abbiamo dentro. Sono molto fiducioso".