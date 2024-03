Inter, Calhanoglu: 'Resto per riprovare a vincere la Champions'

Hakan Calhanoglu non ha dubbi sul proprio futuro. Il centrocampista turco dell'Inter ha dichiarato a SportMediaset dopo l'amichevole persa dalla sua nazionale con l'Ungheria a Budapest: "Resto all'Inter? Certo. L'eliminazione dalla Champions League ai rigori? A Madrid ci abbiamo provato, ma il calcio è così. Ritenteremo nella prossima stagione, ora pensiamo al campionato. Lo scudetto? Manca poco, ma ci sono altre partite importanti, ci penseremo a tempo debito. Avrebbe un sapore particolare vincere la seconda stella davanti al Milan secondo in classifica? No, vediamo... Sono calmo, come tutta la squadra e pensiamo solo a noi stessi".



LA TURCHIA - "Il ct Montella per noi è stato importante, è entrato bene nello spogliatoio e sa come gestire la squadra. C'è un bel clima con lui, siamo contenti. Yildiz? Sta crescendo, come altri due-tre giovani che abbiamo in squadra".