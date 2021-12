Mvp di novembre, gol e assist nel 4-0 al Cagliari, Hakan Calhanoglu sta vivendo un magic moment: "Sono molto contento e orgoglioso, ringrazio la squadra perché mi stanno aiutando per essere un giocatore così importante - ha detto il centrocampista dell'Inter a Dazn - Io darò il massimo in campo per loro e per i tifosi, li ringrazio e sono contento. Per me è un onore essere qui all'Inter. I rigori? Ora non è il momento di fare confusione. Si possono sbagliare, siamo una squadra e alla fine lui ha fatto una grande partita trovando il gol. Abbiamo giocato tante partite bene, ora siamo primi perché siamo veramente forti e dobbiamo continuare così".