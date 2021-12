Intervistato da Dazn, il centrocampista dell'Inter, Hakan Calhanoglu, ha espresso solidarietà a Christian Eriksen.



Sentiamo di essere più forti, vogliamo dare il massimo e seguiamo il mister. Siamo mentalmente liberi, il resto viene da sé. Eriksen? Mi dispiace per lui perché è un grande calciatore e una grande persona, nessuno qui è contento per lui, sono qui per sostituirlo e gli auguro il meglio. Voglio giocare anche per lui”.