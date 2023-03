Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, fa chiarezza in merito al proprio ruolo in campo e spiega come si senta particolarmente a proprio agio nelle vesti di regista.



“Dove voglio giocare? Dovunque mi metteranno, darò il massimo. Poi già in nazionale giocavo da regista e il mio procuratore mi ha sempre detto «Quello è il tuo ruolo…». Le sue parole mi sono rimaste in testa: per questo mi vedo più davanti alla difesa, non a caso il mio idolo era Pirlo. Grazie a Inzaghi mi sono completato in questa posizione, soprattutto dal punto di vista difensivo. Ora mi esalta anche il duello fisico: sarò più lontano dalla porta e tirerò di meno, ma riesco a controllare la partita, il ritmo, e aiutare i compagni da dietro. Poi un gol può sempre arrivare, come a San Siro con il Barcellona. Come si fa con il rientro di Brozovic? Nel calcio e nella vita esiste la concorrenza ed è un bene per tutti: le scelte sono poi dell’allenatore. Io devo solo essere pronto, sia da mezzala che da regista, magari cambiando anche ruolo nella stessa partita. Anche grazie al rientro di Brozo, però siamo uno dei centrocampo più completi d’Europa”.