Inter, Calhanoglu stila la sua squadra per il calcio a 5: ecco chi ha scelto, c'è anche un juventino...

52 minuti fa



Faro del centrocampo dell'Inter prossima allo Scudetto, Hakan Calhanoglu ha parlato a “Gli Autogol”, raccontandosi a 360 gradi. Tra le varie cose, ha partecipato a un gioco per creare il suo quintetto perfetto per il calcio a 5.



LE SCELTE - “Senza fare incavolare nessuno, direi Szczesny in porta. Come difensore Van Dijk, a centrocampo Barella e Mkhitaryan, poi Mbappé in attacco", ha detto il centrocampista turco.