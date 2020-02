Antonio Conte mischia le carte e cambia la coppia d'attacco dell'Inter in vista della sfida di Coppa Italia contro il Napoli. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico salentino sia chiamato al turnover.



“Lautaro sembra l’unica certezza offensiva per il match di domani contro il Napoli, che al Toro evoca dolci ricordi. Proprio contro gli azzurri lo scorso anno Lautaro segnò il primo gol da tre punti in un big match: un guizzo in pieno recupero da predatore d’area di rigore, quello che oggi tutti riconoscono a Martinez ma che invece in quella notte di Santo Stefano 2018 ancora non era così chiaro al resto della Serie A. Oggi Lautaro viaggia a una media impressionante: 16 reti tra campionato (11) e Champions (5) in 26 presenze, prestazioni entusiasmanti e un feeling con Lukaku che cresce sempre di più. Loro due hanno firmato il blitz del San Paolo nella notte della Befana, ma stavolta non è così scontato vederli in campo insieme. Almeno non dall’inizio. Perché la semifinale di Coppa Italia si piazza in mezzo tra derby e sfida scudetto in casa della Lazio di domenica prossima, ed è giusto che Conte si affidi, per la prima volta dalla rivoluzione di gennaio, a una rotazione - puntellata, non esagerata - degli uomini a disposizione”.