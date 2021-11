Le buone prestazioni di Ivan Perisic in questa prima parte di stagione, secondo il Corriere dello Sport hanno convinto l'Inter ad aprire i dialoghi per un rinnovo di contratto che fino a qualche mese fa sembrava non interessare la dirigenza. Il croato è in scadenza a giugno, ma non è escluso che nei prossimi mesi possa arrivare una proposta per il prolungamento.