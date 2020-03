. La sconfitta di domenica allo Stadium, infatti, ha fatto seguito a quella dell'Olimpico contro la Lazio, compromettendo in maniera seria il sogno scudetto. Al momento, i nerazzurri sono a -9 dalla vetta, con il doveroso asterisco legato alla gara da recuperare in casa contro la Sampdoria.Intanto, però, per tre settimane niente pallone per il campionato nazionale. E così cambiano anche le priorità di Antonio Conte, chiamato domani - Getafe permettendo - all'andata degli ottavi di finale di Europa League.. Lo riporta il Corriere dello Sport, spiegando come - da quando la competizione ha cambiato nome (Coppa Uefa-Europa League) - l'Inter non ha mai raggiunto i quarti.L'obiettivo Europa, ora, diventa primario: perché non provare ad andare fino in fondo? In casa nerazzurra un trofeo manca dal 2011, dalla Coppa Italia della stagione post-Triplete.