Fanno riflettere le parole di Esteban Cambiasso, ex calciatore dell'Inter, che ha raccontato, a Sky, un retroscena riguardante la squadra nerazzurra dopo la sconfitta in finale di Champions League: "Parlavo coi ragazzi che attendevano la premiazione, mi dicevano che era meglio perdere 3-0: è il sentimento di oggi ma alla fine prevarrà il fatto di aver lottato ed averla giocata alla pari. I ritmi del gioco sono stati quelli voluti dall'Inter, il City merita la Champions ma non per quello fatto oggi: la finale si è giocata più come voleva la squadra di Inzaghi".