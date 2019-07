Il piano iniziale li prevedeva entrambi, poi qualcosa è cambiato nelle idee e nei pensieri dei dirigenti nerazzurri, che a oggi non sono più così sicuri di prendere sia Dzeko, sia Lukaku. O uno o l’altro, i due centravanti sono così divenuti alternativi, con la priorità assoluta al belga, pallino di Antonio Conte. Per l’attaccante del Manchester United, l’Inter, è pronta a mettere sul piatto 70 milioni di euro. Anzi, l’offerta al club inglese è già stata inoltrata, anche se i Red Devils ragionano ancora sulla formula.



Dzeko è in attesa, neanche troppo soddisfatto di questo inatteso cambio di rotta. Ma a guidare l’Inter verso questa scelta è stata soprattutto la Roma, che in tutto questo tempo ha continuato a chiedere 20 milioni di euro per il centravanti bosniaco. Una provocazione, dato che i giallorossi lo acquistarono nell'estate 2015 dal Manchester City per 15 milioni. Nel frattempo Dzeko, che rimane un grande centravanti, è divenuto un 33enne in scadenza di contratto tra un anno a giugno 2020. Venti milioni sono un eccesso per l’Inter, che non vuole assolutamente andare oltre i 12-13 milioni di euro.



La pista Dzeko-Inter vive uno stallo, l’attaccante bosniaco a questo punto è quasi certo di partire per il ritiro con Fonseca, che gli parlerà con l’intenzione di trattenerlo nella capitale. L’Inter nel frattempo prova ad accelerare su Lukaku: ieri altro incontro in sede con Pastorello, procuratore del calciatore. In ogni caso, oltre al belga, Conte avrà bisogno di un altro attaccante dal mercato e si pensa anche a Fernando Llorente.