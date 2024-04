Inter campione d'Italia, Agnelli posta su X la data del 20° Scudetto della Juventus: 'Fino alla fine...'

XVI.V.MCMLXXXII Fino alla fine… — Andrea Agnelli (@andagn) April 22, 2024

Ovvero, in numeri romani: Andrea, ex presidente della, ha voluto ricordare, nella sera della conquista del ventesimo Scudetto da parte dell'Inter, che, quando un rigore di Brady a Catanzaro sancì la vittoria del campionato all'ultimo sulla Fiorentina, frenata da un gol annullato per dubbio fuorigioco a Cagliari., in una stagione caratterizzata dall'assenza dalle coppe europee dovuta alla penalizzazione inflitta dalla Procura nello scorso campionato. Il nuovo quadro dirigenziale ha affidato la rinascita a Cristiano Giuntoli, in estate si prospetta una rivoluzione per tornare in cima alla piramide del calcio italiano.