Inter Campus torna all’Onu in occasione della 12a "Conferenza degli Stati sulla Convenzione dei diritti delle persone con disabilità", domani pomeriggio a New York (15-18, ora locale). Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, una delegazione nerazzurra prenderà parte all’evento e sarà capitanata al Palazzo di Vetro da Julio Gonzalez, ex calciatore professionista che nel 2005, quando giocava nel Vicenza, a seguito di un incidente stradale, dovette interrompere la sua carriera per la perdita del braccio sinistro. Rientrato in Paraguay, Gonzalez ha deciso di dedicarsi ad attività sociali legate allo sport. Dal 2008 è coordinatore locale di Inter Campus ad Asuncion, la capitale del Paraguay.