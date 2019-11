Antonio Candreva, esterno dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita che i nerazzurri giocheranno in Champions contro il Borussia Dortmund:



ITALIA NEL 2006 HA CONQUISTATO A DORTMUND SEMIFINALE MONDIALE. DOV'ERI QUELLA SERA? - "Avevo poco più di 18 anni, se non ricordo male ero in vacanza con amici. È stata un'emozione unica vedere la Nazionale vincere in casa della Germania".



SUL LAVORO DI CONTE - "Quest’anno è un’altra storia rispetto al passato. Il mister ci ha fatto fare il salto di qualità negli allenamenti e nell'affrontare le partite in casa e fuori, è la nostra guida. Bisogna continuare così, bisogna seguirlo perché ci può portare lontano".