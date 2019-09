Antonio Candreva, intervistato da InterTV, ha parlato in vista della sfida del Meazza contro lo Slavia Praga: "Queste partite ti permettono di lavorare nei migliori dei modi. Da oggi inizia questo tour de force: per oggi siamo pronti. Dobbiamo vincere, giochiamo davanti il nostro pubblico. Il fattore campo è sempre determinante, soprattutto in Champions League dove si giocano poche partite; che non vanno sbagliate. Sappiamo che lo Slavia Praga che fa bene da tanti anni nel suo campionato; in questa manifestazione non vi sono avversari facili da affrontare. Dobbiamo essere umili e cercare di far emergere le nostre qualità".