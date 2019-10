Il primo protagonista di casa Inter a commentare il pari interno col Parma è stato Antonio Candreva, che ha parlato al canale tematico nerazzurro: "Abbiamo pareggiato una partita che volevamo vincere. Abbiamo disputato un brutto primo tempo, mentre il secondo tempo è andato meglio. Io in forma? Le prestazioni personali servono fino a un certo punto se poi non arriva la vittoria. Siamo arrabbiati per come è andata. Stanchezza? Questi possono essere piccoli alibi, dopo il vantaggio dovevamo addormentare meglio la partita e gestirla, dovevamo essere più intelligenti".