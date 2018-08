L'Inter potrà fare ancora affidamento sulle giocate e i cross di Antonio Candreva. Suo malgrado perché di fatto il club nerazzurro ha provato a mettere sul mercato l'esterno italiano, praticamente già ceduto al Monaco nell'ambito dell'affare Keita. Suo malgrado perché il ds Ausilio insieme alla società si sono scontrate con la volontà di ferro del giocatore pronto a rischiare un anno di pochi alti e tanti bassi pur di rimanere a Milano.



CESSIONE NO - I segnali mandati al giocatore e al suo agente dal mercato sono stati tutti rispediti al mittente. Candreva non vuole lasciare l’Inter. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l'esterno romano ha scelto di rimanere nel capoluogo lombardo prima di tutto per una scelta familiare (la compagna Allegra è incinta) poi per le modalità di un possibile trasferimento, soltanto in prestito, che non lo soddisfano. Infine perché è convinto che alla lunga si potrà giocare una maglia da titolare con Keita e Politano in una fascia ancora senza padrone.



RINNOVO GIA' DEPOSITATO - C'è anche di più, perché insieme al suo procuratore a inizio estate Candreva era andato incontro all'Inter, firmando un rinnovo contrattuale che alleggeriva il "monte ammortamenti" del club anche in ottica Uefa. Un rinnovo che sebbene non ancora ufficiale è già stato depositato in Lega Calcio. Una mossa che spera sia ricompensata e che, con un ingaggio da 3,5 milioni annui, chiude, di fatto, ogni speranza del club di cederlo.