Fabio Capello, ex di Milan, Roma, Juve e Real Madrid, parla così della scelta dell'Inter di puntare su Eriksen: "Erisken e Sensi hanno la stessa visione di gioco e sul piano dinamico qualcosa va in favore di Sensi. Ma l'allenatore vuole in campo qualcuno con un po' di più di carisma, Eriksen magari ce l'ha rispetto a Sensi".