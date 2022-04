Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore, Fabio Capello, spiega come a suo parere l'Inter abbia attraversato e superato la crisi di risultati.



Ma ha capito cosa è successo alla stagione nerazzurra? Perché quella pausa e poi la ripartenza?

"L’allenatore può dare una guida, ma nei momenti chiave la fortuna è avere giocatori che hanno leadership in campo. Se non hai chi trascina gli altri, quando tutto va bene ma soprattutto quando le cose vanno male, non arrivi da nessuna parte. E non riparti come ha fatto l’Inter...".