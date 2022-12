Fabio Caressa ha parlato della finale dei Mondiali, vinta dall'Argentina, concentrandosi sull'interista Martinez. "Lautaro non avendo segnato quelle due occasioni in finale sarebbe arrivato malissimo se l'Argentina avesse perso. Anche se non è soddisfatto del suo Mondiale ritorna in Italia da campione del mondo, ma potrebbe fare fatica. Quando hai vinto il Mondiale fai fatica a ricalibrarti sulle partite normali', ha detto.