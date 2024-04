Il terzino, oggi impiegato da braccetto difensivo,, ha parlato sia a Sky che a Dazn che a InterTv nel prepartita della sfida che vedrà i nerazzurri affrontare l'Udinese nel monday night match che chiuderà la 31esima giornata di Serie A."Sappiamo che alla fine del campionato tutte le squadre hanno degli obiettivi. Siamo fuori casa, sarà una gara difficile e dobbiamo essere concentrati per ottenere il meglio. Li abbiamo studiati ma dobbiamo fare il nostro gioco indipendentemente dall'avversario. Andremo in campo per guadagnare i tre punti".

"Lo conosco, conosco la sua storia e la sua esperienza però sono pronto per qualsiasi avversità e voglio fare il mio meglio ad aiutare la squadra"."La cosa più importante sarà l’approccio. Poi a fine stagione ogni squadra ha il suo obiettivo, noi dobbiamo rimanere concentrati sul nostro e fare i tre punti. L’obiettivo è lo Scudetto, ma pensiamo di partita in partita. Dobbiamo essere concentrati oggi, poi cosa accadrà più avanti vedremo”."Il ruolo da terzo in difesa? L’ho fatto già col Monza, credo che sia buono per me poter aiutare la squadra in più di un ruolo. Voglio aiutare la squadra indipendentemente dal ruolo, stare bene e continuare così".

"Un pensiero al derby? Dobbiamo pensare partita per partita perché se andiamo troppo in là con il pensiero non facciamo bene oggi".