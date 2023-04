Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool, è rimasto impressionato dalla performance di Nicolò Barella in Champions League. Ai microfoni di Sky Sport UK, l'opinionista ha espresso il suo parere sull'ex Cagliari.



LA TRATTATIVA - Nei mesi scorsi, si è sottolineato in Inghilterra l'interesse del Liverpool per Barella, con Klopp grande ammiratore del centrocampista nerazzurro. L'inglese ha detto: "Barella è fantastico, nelle due partite contro il Benfica è stato fantastico. Ho sentito di queste voci che vorrebbero il mio Liverpool sulle sue tracce per la prossima stagione. Ma dopo queste partite, il suo prezzo sarà cresciuto almeno di altri 15 milioni."