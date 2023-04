Quello del portiere dell'Inter André Onana, che ha lasciato la nazionale del Camerun dopo il litigio durante il Mondiale in Qatar col suo ct Rigobert Song e col presidente della Federazione Samuel Eto’o, è adesso diventato un rovente caso politico, al punto che è sceso in campo perfino il governo di Yaoundé pur di riaverlo con la nazionale. La novità è arrivata per posta all'Inter sotto forma di lettera scritta dal ministro dello sport Narcisse Mouelle Kombi per chiedere ufficialmente di mettere il portiere a disposizione dei Leoni Indomabili.