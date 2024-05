Inter, caso Dumfries: la Procura Figc chiede il patteggiamento

La Procura della Figc ha chiuso le indagini per il, ora sono attese le richieste di sanzione:Il caso si riferisce a quanto avvenuto durante i festeggiamenti per il 20esimo Scudetto vinto dall'. Nel corso della sfilata del pullman scoperto per le vie di Milano, l'esterno olandese ha esposto uno, passatogli da qualche tifoso, che lo ritraeva mentre teneva al guinzaglio un cane che aveva la faccia di, mutuando l'immagine di un celebre videogioco.Il comportamento di Dumfries era finito immediatamente al centro delle critiche e lo stesso giocatore nerazzurro si era scusato pubblicamente sui social per il proprio comportamento nei confronti del collega del Milan. La, come fatto in seguito ai festeggiamenti dei giocatori del Milan per lo Scudetto del 2022,per avere un quadro completo della vicenda.

- Come riferisce l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si è conclusa la fase investigativa e la Procura Figc, attraverso il procuratore: questo comporterà una, una strada scelta in precedenza per episodi simili come, appunto, i festeggiamenti rossoneri di due anni fa.Come evidenzia il quotidiano, inei prossimi giorni così da chiudere il procedimento, concentrarsi sulle ultime partite della stagione e sui nuovi festeggiamenti pronti per l'ultima partita a San Siro, la sfida casalinga con la Lazio della 37esima giornata di Serie A.

Sul tavolo, poi, resta anche il futuro di Dumfries, in scadenza nel 2025, tra ipotesi rinnovo e quella di addio che si fa sempre più concreta.