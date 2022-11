Lautaro Martinez sarà multato per la nottata trascorsa in discoteca. È quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come l’Inter abbia ritenuto inopportuno, da parte del suo centravanti, andare a festeggiare il compleanno di sua moglie in discoteca il giorno dopo la brutta sconfitta maturata a Torino contro la Juventus. Ma al di là della delusione per la brutta prestazione e i tre punti raccolti, il regolamento impedirebbe comunque ai calciatori di rincasare troppo tardi a due giorni da una partita e domani l’Inter affronterà il Bologna a San Siro.