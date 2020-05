Una certezza, Lukaku, poi una rivoluzione. L'estate cambierà il volto dell'attacco dell'Inter, che farà cassa prima di acquistare. I nomi in uscita, oltre ad Alexis Sanchez, che rientrerà al Manchester United, sono i soliti, Lautaro Martinez, per il quale c'è una trattativa in piedi con il Barcellona, e Mauro Icardi, vicino al riscatto con il Paris Saint-Germain. Dall'addio dei due argentini Marotta conta di incassare 150 milioni, soldi che serviranno per regalare a Conte due nuove punte.



IDEE- Il primo nome sulla lista è quello di Timo Werner, gioiello dell'RB Lipsia, per il quale si muove da tempo il Liverpool. L'alternativa è Edinson Cavani, in scadenza dal Paris Saint-Germain, che vorrebbe un biennale da 10 milioni di euro netti a stagione, il sogno, secondo il Corriere della Sera, si chiama Paulo Dybala, al momento però molto difficile da muovere dalla Juventus. ​Attenzione anche a Edin Dzeko. Ha rinnovato con la Roma l’estate scorsa, ma il club giallorosso potrebbe lasciarlo andare per 10 milioni.