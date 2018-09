Oggi sarebbe il giorno del Consiglio d'amministrazione dell'Inter. Il condizionale è d'obbligo perché sono emerse difficoltà nel riuscire ad avere tutte le componenti in conference call: in caso di rinvio a settimana prossima, sarà posticipata anche l'Assemblea dei soci perché tra i due appuntamenti deve trascorrere un mese.- Il primo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del bilancio per la stagione 2017/2018: il passivo sarà sui 18 milioni di euro (meglio dell'anno scorso, quando l'esercizio si chiuse con un -24,6) in linea con quanto imposto dal fair play finanziario. Infatti l'Uefa permette di recuperare i costi per squadra femminile, settore giovanile e investimenti strutturali. I conti a Nyon li faranno più avanti ad aprile 2019, ma l'Inter dovrebbe passare l'esame. Il fatturato netto dovrebbe superare la fatidica quota di 300 milioni, grazie alla crescita di sponsorizzazioni e valore del brand sul mercato globale. E il prossimo esercizio (2018/2019) vedrà l'effetto della Champions League. Anche i ricavi da stadio sono in aumento, grazie alle presenze da record già registrate nella scorsa stagione. Il vero salto di qualità arriverebbe con la concessione secolare, seppur condivisa con il Milan, di San Siro: ma i tempi qui sono più lunghi. Oggi invece si approverà anche il bilancio di Mi Stadio, la società di gestione.- Nell'assemblea dei soci prevista il 27 ottobre si deciderà anche il futuro dei consiglieri, il cui mandato è arrivato alla naturale scadenza, come quello del presidente Erick Thohir. Il 30% delle azioni del presidente indonesiano, attualmente vicino al club inglese dell'Oxford United (terza divisione), passerà prima o poi a Suning. Oggi si inizierà a parlare anche di cariche future e di successione alla presidenza, con Steven Zhang destinato a prendere il posto di Thohir. L'indonesiano, in base agli accordi presi nel 2016, dovrebbe esercitare nei primi mesi del 2019 l'opzione che gli permette di cedere. Da mesi la famiglia Zhang sta studiando la possibile exit strategy: il nodo è dato dal valore dato da Thohir al suo 30%, che Jindong vorrebbe rilevare concedendo in cambio una piccola parte delle azioni di Suning. Questo porterà il gruppo di Nanchino a essere interamente proprietario del club nerazzurro.- Come scrive Tuttosport, è sempre più forte il passaparola in tribuna sul fatto che possa costituirsi un un pool di imprenditori accomunati dal dna nerazzurro che possa rilevare una quota delle azioni (pari al 10-12%) per ridare un'anima milanese alla società. Per ora si tratta di una chiacchiera tra tifosi vip che però, come tale, va registrata con attenzione. Non è dato a sapersi se del progetto possa far parte la famiglia Moratti (molto difficile), però la certezza è che si sta già lavorando sotto traccia per capire se l'idea di una cordata può prendere piede oppure se anche stavolta l'ipotesi debba rimanere un fuoco fatuo.