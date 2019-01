. Il terzino portoghese, in arrivo dal Southampton in prestito da 500mila euro con diritto di riscatto fissato a 11 milioni, sbarcherà questa mattina a Milano e poi svolgerà le visite mediche che precederanno la firma del contratto. LIVE su Calciomercato.com la prima giornata nerazzurra di Cedric, grazie all'inviato Pasquale Guarro.E' terminata la prima parte delle visite di Cedric. Il portoghese sosterrà la seconda parte dei test fisici all'Humanitas di Rozzano, poi si trasferirà in sede per la firma. Queste le sue prime parole raccolte dal nostro inviato:Il terzino portoghese è arrivato al Coni, per sostenere le visite di rito. Sorridente, non ha rilasciato dichiarazioni.Cedric Soares è atterrato a Milano. Ora lo aspettano le visite mediche con il club nerazzurro, col terzino portoghese che si recherà al Coni.