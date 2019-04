La bella Italia pic.twitter.com/teogko5UO8 — Cédric Soares (@OficialCedric) 9 aprile 2019

, arrivatonella finestra di mercato invernale in prestito con diritto di riscatto, fa sapere sul suo profilo twitter che in Italia non si trova affatto male. Nonostante questo, però, i nerazzurri sarebbero più propensi a far valere il riscatto del portoghese che a giugno, secondo fonti del Corriere dello Sport, dovrebbe