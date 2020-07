Sandro Tonali all'Inter? Ci siamo. Secondo quanto riportato da Brescia Oggi il patron delle rondinella, Massimo Cellino, si è convinto ad accettare l’offerta del club nerazzurro presentatagli da Beppe Marotta. Le cifre si aggireranno introno ai 35 milioni di euro di qui 3 solo di bonus e i restanti 32 pagabili in quattro stagioni. Cosa manca per l'ufficialità? Cellino sta spingendo con il club nerazzurro per accorciare di un anno gli accordi sul pagamento.