Un’opinione forte, che magari va anche in aperto contrasto con quanto fatto dallo stesso Paulo Dybala la sera dell’11 aprile 2017, quando una sua doppietta spianò la strada alla Juventus nel doppio confronto con il Barcellona ai quarti di finale della Champions League di quell’anno, poi sfiorata nella finale di Cardiff vinta dal Real Madrid. Ma se ad esprimere questa opinione è Xavi Hernandez, uno dei giocatori più intelligenti della storia recente del calcio nonché allenatore rampante della nouvelle vague del Barcellona, allora forse non è un parere fuori dal mondo. Di certo va contestualizzato.



SCARTATO – “Dybala? Sopravvalutato, e poi non è funzionale al progetto tattico”. Questa la ricostruzione operata da El Nacional di quello che Xavi avrebbe fatto intendere agli uomini mercato del Barcellona, una volta messo a parte della possibilità di fare un tentativo per la Joya a parametro zero. In effetti, il tridente con Adama Traoré, Aubameyang e Ferran Torres funziona a meraviglia, e Dybala, trequartista o seconda punta, non trova la sua collocazione ideale in un modulo con ali e mezzali. Diverso il discorso in appoggio a una punta, in un attacco a due. Come gioca, tra le altre pretendenti, l’Inter.



FUORI UNO – Beppe Marotta lo ha detto: “Bisogna essere pronti a sfruttare le occasioni che si vengono a creare”. Un ragionamento che, per quello che è stato considerato per anni il miglior giocatore della Serie A, vale doppio. La dirigenza nerazzurra è già all’opera per far posto a Dybala nel monte ingaggi con gli addii di Vecino, Vidal e Sanchez che sono allo studio di fattibilità in vista della prossima sessione di mercato; sarà necessario poi ottenere il massimo dalla probabilissima uscita di De Vrij, a prescindere da chi, Bremer o altri, arriverà a sostituirlo. E infine, non sarà facile, pur non avendo il Barcellona a mettere i bastoni tra le ruote, battere la concorrenza di squadre come Atletico Madrid (la Spagna è destinazione gradita), Arsenal, Tottenham (Paratici è un fattore sull’asse Torino-Londra), tutte in cerca di nuovi campioni per rinfrescare l’organico. Ma l’idea dell’Inter è chiara, e l’assist di Xavi è troppo ghiotto per non continuare sulla strada che porta alla Joya.