Intervistato da Football News 24, l'ex attaccante dell'Inter, Christian Vieri, ha elogiato il centravanti del Sassuolo, Gianluca Scamacca, seguito proprio dai nerazzurri per il prossimo mercato.



Per quanto concerne la Nazionale Italiana, c’è un nuovo Bobo Vieri che consiglieresti per ripartire?

“Non c’è nessun Bobo Vieri, però ci sono degli attaccanti giovani che piano piano verranno fuori. Mi piace molto Scamacca, lui è pronto ora“.