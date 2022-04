Nessuno in Serie A ha una batteria di attaccanti come quella dell'Inter, è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Assente per squalifica contro il Verona, il Toro ha visto celebrare la nuova coppia Correa-Dzeko. Sembrava scontato che rientrasse, fresco e carico. Invece Inzaghi, a sorpresa, ieri lo ha tenuto fuori per scelta tecnica. Al 15’ della ripresa, insoddisfatto di Dzeko e Correa, ha cambiato il reparto in blocco. Il Toro, che soffiava orgoglio dalle narici, ci ha messo un gran gol (15° in campionato) e un assist. Sanchez ha sigillato il 3-1. Nella volata scudetto, nessuno ha una batteria di punte come Inzaghi”.